民進黨南部3縣市初選1/12民調起跑 9日0時起禁宣傳、發布民調

2026年民進黨高雄市、台南市、嘉義縣初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，民進黨今天公告，於民調執行前三日(1月9日零時)起，至所屬選區民調執行完畢止，禁止廣告宣傳事項。

民進黨說明，依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理。自本黨中央黨部通知停止媒體活動之期日(1月9日零時)起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為。

一、參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

二、於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告(含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告)。

三、藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

四、於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞。

五、發布、引用民調或其他預測市場之結果。

