民進黨南高嘉初選民調開跑！林楚茵表態支持林俊憲、邱議瑩、蔡易餘…談「台南爆小火花」：願賭不服輸會「賠掉政治前途」

民進黨2026年初選民調開跑，台南、高雄、嘉義是主要戰區。民進黨立委林楚茵今（12日）於電台節目《新聞放鞭炮》表態，台南市長候選人支持立委林俊憲、高雄市長候選人支持立委邱議瑩、嘉義市長候選人支持立委蔡易餘。

台南市長初選，候選人林俊憲、立委陳亭妃不時碰撞出火花，節目主持人周玉蔻提問，是否會擔心之後初選結果出爐，不論是林俊憲或陳亭妃成功獲得提名，「台南會不會分裂？還是有辦法團結？」

對此，林楚茵表示，站在媒體的立場，當然會覺得這個「火花」有新聞可以做，但民進黨過去有許多例子，就是如果參加黨內初選，但又不服輸，「都會賠掉自己的政治前途」。她指出，「向我們台東之所以丟失立委，就是因為分裂（指前立委賴坤成及退黨前立委劉櫂豪）」。

林楚茵也說，對於黨內同事，她也有比較支持的人，原因包含交情、對他們的觀察與自我判斷，「但這不表示我們會因此翻臉」。林楚茵表示，她在高雄幫邱議瑩站台、在台南幫林俊憲助選，「我當然不會一味的只說他們好話，面對其他候選人我也不會翻臉」。

而有關台南選情，林楚茵指出，台南縣議員幾乎都支持林俊憲，包然議長邱莉莉、副議長林志展。周玉蔻也提及，當地民進黨人也說，「如果議員都支持某一個人的話，對那個人是比較有利的」。

至於高雄戰況，林楚茵點出，高雄比較不像台南火藥味那麼濃，以立委沈伯洋為例，他有去候選人、立委賴瑞隆的造勢場，也有陪同邱議瑩車掃，「大家都是好朋友，各有各的優點 ，我們就講優點就好了」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞、民進黨YouTube）

