民進黨反代孕邏輯錯亂？沈政男：口喊性平實為父權大本營

立法院於8日針對《人工生殖法》修正草案進行審查，民眾黨立委陳昭姿舉牌呼籲民進黨勿阻擋法案，綠營立委黃捷則質疑國民黨立委陳菁徽涉及利益迴避問題。精神科醫師沈政男今（10）日於社群平台發文，強烈抨擊民進黨反對代理孕母的立場，直指綠營口口聲聲喊性平，實際上卻是「父權大本營」。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男質疑，反對代理孕母理應是性平與女權保守方的主張，但在台灣卻是由近年大力推動同婚、跨性別運動的民進黨反對。針對綠營擔憂法案通過後，偏鄉弱勢婦女恐因長輩壓力成為代理孕母，甚至生下不健康小孩陷入困境的論點，沈政男反駁，認為弱勢者連自己子宮被當作剝削工具都分不清的預設，正是標準的父權思想。

沈政男進一步指出，綠營支持者總是引用東歐、東南亞等過時案例來比擬台灣，卻不願正視美國、英國、紐澳及荷比等國家在相關制度上的完善運作。他批評這種論述水準低落，並提到攻擊陳昭姿與陳菁徽的人士，先前也以同樣手法抹黑《壯世代政策與產業發展促進法》，將成功老化的概念扭曲得相當不堪。

民眾黨立委陳昭姿。（圖？５ｊ／ ｗｕ０ ｖｕｐ ｊｐ６）

沈政男強調，台灣已是人均所得達4萬美金的社會，綠營的論點完全脫離現實，僅是政治惡鬥下的胡亂拉扯。他認為，對於那些因支持性平、同婚而力挺特定政黨，卻盲目反對代理孕母的人，台灣發展不能因此停滯。他更直言，代理孕母議題僅是冰山一角，顯示綠營政治格局已淪為庸才的樂園。

