民進黨反對代孕 性平做半套

立法院社環委員會8日審查《人工生殖法》修正草案，其中最富爭議的是：是否納入代理孕母？主要是民進黨立委反對，還有一部分國民黨立委也抱持保留，而力推的是民眾黨黨團，尤其是努力幾十年，以切身經驗為廣大子宮無法懷孕婦女爭取權利的陳昭姿立委。

所謂的性別平權、身體自主，民進黨與婦團喊了幾十年，台灣也成為所謂亞洲第一個同婚國家，也出現了亞洲第一個女總統，怎麼來到了代孕議題，就縮回去了？

先說婦團，他們幾次釋放民調說8成多民意反對，但方法竟然是「大型網路問卷調查」！我認識婦團的幹部，他們受過統計學與研究方法訓練，怎麼會拿這種偏頗的民調方法來當成民意佐證？真正符合一般民調方法的是台灣民意基金會一年多前所做，結果是贊成代孕略多於反對。

台灣民眾對於這類性別與生殖問題，基本上不會大力反對，因為：不關我的事！我不會去做這種事，別人要做是你家的事！

再說倫理考慮，民進黨，尤其是婦女立委，更尤其是同志女立委，反對代孕的理由竟然是：「把女性身體當成生育工具，違反性別平等、身體自主！這是一種剝削！」

是嗎？代孕之前，不需要代理孕母簽同意書嗎？他們沒有能力辨別是不是剝削嗎？代理孕母從補償來看，分為商業與利他，看到沒有，利他！如果擔心剝削，可以先通過利他代孕，商業代孕再緩一緩，怎麼一概打成剝削？

這是因為：他們認為，連利他代孕，也不是真正的身體自主，而是那些代理孕母被騙了！被利用了！一時糊塗！試問，捐血呢？捐精呢？捐贈器官呢？是不是糊塗被利用、被剝削？

倫理論述，要搞清楚！

代理孕母會不會被剝削，就看《人工生殖法》相關章節立法立得怎樣，以及施行以後的醫療與社政把關制度，而台灣，在性別與生殖方面的醫療與社政，不是自豪說已做得很好？

代理孕母立法最可能受惠的是無法受孕的婦女以及男同志。女同志呢？女同志只要使用自己的子宮，可以接受捐精或捐卵，這一點朝野已無爭執。

好了，怎麼連女同志立委都反對男同志使用代孕制度？啊不是說性別平權？異性男生可以當爸爸，同志男生就不行啊？

更離譜的是，為什麼子宮有問題、無法懷孕的婦女，不能使用代孕制度？民進黨與婦團的說法是：會促進血緣迷思！意思就是，你不孕，就去收養，為什麼要代孕？試問，這樣的邏輯，跟「啊你為什麼要跨性別？你忍耐生理性別就好了嘛！」有何不同？

顯然，反對代理孕母，就是性平做半套，為德不卒！（作者為醫師）