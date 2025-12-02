民進黨只要失去高雄就算輸？吳靜怡指關鍵是牽制蔣萬安：推「不好打」的北市候選人，不讓蔣南下輔選

2026大選備戰中，對於尚未明確初選候選人的直轄市，各黨推派的潛在人選，外界十分熱議。談到國民黨可能力拼南部民進黨直轄市，政治評論員吳靜怡今（2日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，若民進黨失去高雄，但贏了嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、台東縣，整體還是輸。她也說，關鍵是綠營推出具國際格局的台北市長候選人，牽制住蔣萬安，不讓他南下輔選，否則高雄將非常危險。

節目主持人周玉蔻問及，如果民進黨在高雄落敗，贏了嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、台東縣，總體來看算輸嗎？對此，吳靜怡回應「對！」，而為何會說台北市長提名很重要，關鍵在於不要讓蔣萬安那麼好打，能時不時就有機會下去高雄輔選。

廣告 廣告



吳靜怡說，台北市除了是首都，未來輝達要進駐，站在捍衛中華民國的立場，一定要堅定拿下台北市，不能再採取之前大罷免「二分法」的分化策略，出來選台北市長也要具備國際格局。



談到吳怡農先前因評論大罷免「操盤者」遭炎上，吳靜怡表示，那次預測失利十分挫折，並坦言在輿論的戰場上判斷容易失準，原因就在於會跌入同溫層裡。



吳靜怡也說，要是蔣萬安、韓國瑜加上仇恨值不高的柯志恩，這個組合會讓高雄市很危險。她也提到，根據藍營內部調查，如果民進黨的共伴效應真的發揮得很好，初選很團結的情況下，勝利會從彰化以南開始。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

談高市早苗用人不唯親、內閣一致對外！吳靜怡嘆綠營政策擴散不力…網友留言：賴清德旁缺明星綠葉

46.9%人認鄭麗文走極統路線！吳靜怡籲綠營正視逾七成「反對統一」數據：爭取、呵護中華民國派