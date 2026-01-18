民進黨可以國民黨一定行 徐欣瑩喊話初選「全民調」

徐欣瑩喊話初選全民調。（圖：徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣長黨內初選，立委徐欣瑩和副縣長陳見賢兩強相爭日益激烈，徐欣瑩再度向黨中央喊話，為何宜蘭、花蓮採全民調，唯獨新竹縣要採七三比例初選！網路上連日來也對陳見賢兼黨部主委提出質疑，不過陳見賢則強調，初選時程決定後會請假參選。兩大陣營廝殺激烈，藍營基層擔心初選結果出爐，內部整合難度相當高。

徐欣瑩加強陸戰，大造勢展現雄厚實力。（圖：徐欣瑩臉書）

國民黨中央日前由秘書長李乾龍和副秘書長李哲華主持第二次協調會。會中徐欣瑩強力表態以全民調決定縣長人選，陳見賢提出開放選舉，協調會一結束，黨中央就宣布採民調七成、黨員投票三成方式辦理初選。徐欣瑩向黨中央喊話：民進黨可以，國民黨一定行，希望以最公平的全民調辦理初選，宜蘭和花蓮都是全民調決勝負，為何新竹縣要以七三制，更何況陳見賢還身兼黨部主委！陳見賢則指出，將在初選時程決定後，請假參加黨內初選，至於初選採七三制依黨章規定進行。

新竹縣長黨內初選，身兼黨部主委的陳見賢組織盤相當穩固。（圖：陳見賢臉書）

連日來兩大陣營爭取基層支持，徐欣瑩的「小蜜蜂」志工開始沿街發文宣，希望突破封鎖。陳見賢透過副縣長的行政優勢，爭取媒體曝光度。另一方面，網路上雙方空軍各顯神通，夾雜非藍營網軍提油澆火，內容更是勁辣！陳見賢社團背景被起底，徐欣瑩忠誠度引發熱議。藍營基層擔心，兩大陣營廝殺激烈程度，幾近刀刀見骨、水火難容，初選結果出爐，不論誰出線要整合藍營內部，都是相當大的工程。（彭清仁報導）