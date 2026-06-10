民進黨可以講「三重」但他不能說 李四川：選舉不用選到這樣

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川被民進黨人士質疑，對行政區「三重」稱法與一般習慣的「三重埔」不同，是根本不了解地方的表現。李四川今（10）日出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」受訪表示，自己說了六十幾年的台語，六十幾年來被質疑的是他的台灣國語，但沒有想到因為選舉，「連我說台語也有問題，也在抹黑」。

李四川今（10）日出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」。（圖／李四川辦公室）

李四川強調，他認為不管是講「三重(Sam-tiông)」，還是「三重埔(Sann-tîng-poo)」都是可以的。說實在，不能因為選舉，民進黨的人也都這樣說，「他們就可以，我說就不行」，選舉不用選到這樣，不要抹黑。

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另外對於新北市議員江怡臻宣布不參選年底議員選舉，李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯貢獻也多。他將邀請她來談一談，如果有意願，絕對會結合所有不分黨派的力量，到他的競辦來。



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