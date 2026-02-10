民進黨台中市議員初選登記截止 3選區超額廝殺

民進黨台中市議員初選領表登記於10日正式截止，全市預計提名32席，最終共有35人完成登記。（民進黨提供）

備戰2026年九合一選戰，民進黨台中市議員初選領表登記於10日正式截止，全市預計提名32席，最終共有35人完成登記。其中第2、第5及第14選區因登記人數超過提名名額，確定將進入第二輪提名機制。民進黨台中市黨部主委許木桂表示，針對超額選區將先行展開協調，若2月13日前協調不成，將於3月正式啟動民調對決。此次選戰綠營喊出「市長當選、議會過半」目標，期盼透過32位提名人選達成全壘打，全力作為市長參選人何欣純的議會後盾。

根據黨部規畫，台中市各選區提名名額分別為：第1選區2人、第2選區3人、第3選區2人、第4選區2人、第5選區3人、第6選區2人、第7選區2人、第8選區3人、第9選區2人、第10選區2人、第11選區3人、第12選區2人、第13選區3人，以及第14選區1人。目前台中市議會呈現藍大於綠態勢，國民黨占32席，民進黨僅24席，因此本次提名布局被視為翻轉議會結構的關鍵。

觀察登記名單，競爭最激烈的區域多呈現現任議員與幕僚新人廝殺的局面。在提名3席的第2選區（沙鹿、清水、梧棲），現任議員楊典忠、王立任將面臨林佳龍幕僚陳怡潔與新人林東誼的挑戰，形成4搶3局勢。同樣提名3席的第5選區（神岡、大雅、潭子），現任周永鴻、蕭隆澤則遭遇里長陳映辰與林鈺梅的強力進逼。而僅提名1席的第14選區（東勢、石岡、新社、和平），則由蔡其昌服務處主任詹智翔與里長張鴻斌上演兩強相爭。

市黨部強調，登記截止後隨即進入協調期，若最終各方互不相讓，將定於3月2日至4月10日期間舉行初選民調，以產生最終代表綠營出戰的候選名單。面對即將到來的挑戰，許木桂重申，此次提名的核心在於建構最強議會後盾，力求在年底選戰中突圍，實現市長與議會雙贏的局面。

