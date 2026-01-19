民進黨台中市議會黨團交接 總召周永鴻宣示打造「戰鬥團隊」

民進黨台中市議會黨團舉行新舊任幹部交接典禮，由周永鴻（右三）接下新任總召。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

民進黨台中市議會黨團十九日舉行新舊任幹部交接典禮。台中市長盧秀燕率市府團隊到場觀禮，將代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純也親自出席致意。周永鴻強調新任黨團將是「服務的戰鬥團隊」，且不分黨派；立委何欣純則承諾未來若主政且財政許可，將推動「普發現金」，讓市民共享經濟紅利。

新任總召周永鴻致詞時特別說明，選在今日交接別具深意，因為每年一月的第三個星期一是美國的「馬丁路德金恩日」，也是美國的「全國服務日」。他強調，雖然這是美國的節日，但民主國家追求自由平等的核心價值是相通的，民進黨團幹部就是來「服務」的，且服務對象不分黨派、跨越選區，只要是台中市民的需求，黨團都會全力以赴。

台中市長盧秀燕首先感謝卸任總召王立任過去一年帶領黨團理性監督，隨後對新任總召周永鴻給予高度評價。她指出，周永鴻曾任台中市民政局長，現在則擔任民意代表，問政時能兼顧行政與立法的視角。質詢風格雖然充滿戰力，但「言之有理」且具備「同理心」，所提出的建議合情合理。何欣純除肯定民進黨團過去一年監督市政不遺餘力外，針對未來願景，何欣純強調，國際城市行銷必須「腳踏實地」去做，才能讓台中真正的邁向國際。她更向在座議員喊話，未來若她當市長，希望議員們繼續強力監督，「絕對不要放水」。此外，她也進一步指出，未來若由她主政且財政許可，她將推動「普發現金」政策，讓市民享有「城市紅利」。