民進黨台中拚議員紅不讓 王世堅「吾道不孤」跨區助選

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

民進黨直轄市議員提名初選，領表登記至10日。民進黨台中市議員今（9）日齊聚黨部，新潮流派系議員參選人進行初選登記聯合記者會，以資深輔佐年輕的方式，力拚全員通過初選。英系議員則請來立委王世堅、莊瑞雄助陣，王世堅以「吾道不孤」，盼各黨派勝選後團結合作，造福台中市民。

「只要用得到我的地方，我一定隨傳隨到。」王世堅表示，只要是民主國家、政黨政治都有派系，民進黨數十年來4大派系，而他個人的從政理念就是獨來獨往，「是最小派系、一個人的堅系」。他說，但莊瑞雄認為自己能派上用場，他就陪同莊一同去各造勢場域，而要擔任公職，就該百分百投入，求名不求利，若要求利就回企業界，公職要放棄個人在利益追逐。

至於外界稱從扶龍王變母雞，王世堅笑說，他是雄性、不可能是母雞，台中市母雞就是市長參選人、立委何欣純，且能參選議員者，對選民事務熟悉，都是在選區有一片天，不能用小雞形容，但若有母雞領頭，選的會更精彩。他認為，英系進可攻、退可守，能幫何欣純說服市民、也能監督市長市政，讓台中市未來刮目相看。

莊瑞雄表示，民進黨這次台中市參選成員有老幹熟悉市政、與充滿戰鬥力的新枝，讓台中有願景，期待每個人都能達標成功。他也緩頰「堅系」是代表王世堅夠強悍，兩人認識30多年，是英系好兄弟，打不死的王世堅就是堅強堅系，有強大能量當民進黨良心，帶動民進黨風潮，而何欣純當立委每日北中往返、為民服務，民進黨不分派系都推舉她。

新系則於記者會中宣布，共推出13名議員參選人角逐黨內初選，並穿上「Team Taiwan帽T」，象徵全力以赴，只為創造那再好一點點機會的精神。市議員王立任表示，去年擔任市議會黨團總召和好夥伴們一起站出來揭發弊端讓市民知道，一起捍衛台中價值。

議員林祈烽則說，民進黨能走到今日，靠的是一棒又一棒接力，持續傳承改革的力量。今日13人組成Team Taichung最強戰隊，透過「新」火相傳共同監督市政、建設大台中，為市民鄉親繼續打拼。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

