民進黨台中英連線 8市議員參選人聯袂登記造勢
民進黨「台中英連線」8位市議員參選人，9日在民進黨英系召集人立委莊瑞雄、中常委立委王世堅陪同下，前往民進黨台中市黨部完成黨內初選登記，英系戰力正式成軍。英系表示，將以最嚴格的議會監督迎戰選舉，凝聚改革力量，推動台中換黨執政。
8位市議員參選人包括第1選區吳中源、第4選區蔡怡萱、第5選區爭取連任的蕭隆澤、第6選區爭取連任的陳淑華、第8選區爭取連任的謝家宜、第9選區爭取連任的陳俞融及第11選區爭取連任的陳雅惠。他們強調，盧秀燕市長任內，非洲豬瘟防疫破口、捷運塔吊致命事故、食安風暴、購物節大撒幣、重大建設延宕、颱風淹水應變失能等爭議不斷，「七線齊發」更淪為政治口號。英系議員將持續嚴格監督預算、緊盯施政成果，不容市政爭議草率帶過，為市民把關，守住台中。
爭取連任的市議員陳雅惠表示，將持續推動擴增公托與幼兒照護資源，完善育兒與長照服務，並主張市府研議「普發現金」，將財政成果合理回饋市民，協助減輕生活負擔，同時爭取敬老愛心卡擴大使用、增建社會住宅與休閒綠地，讓東南區居民享有更完善的公共資源與生活環境。她也懇請鄉親支持連任，讓為民發聲的力量持續在議會發揮。
立委莊瑞雄表示，英系此次集結呈現「老幹新枝」並進，資深者熟悉市政運作，新世代則具備戰鬥力，團結合作是選戰關鍵，並強調這次選舉不只是議員選戰，更將全力輔選市長參選人何欣純，為城市提出更清楚的發展方向。
立委王世堅指出，「台中英」是一支已成形的生力軍，長期深耕議會與地方，累積市民信任，是民進黨重返台中執政的重要關鍵。他也肯定新世代候選人具備地方歷練與即戰力，強調初選後只要持續團結，勝選可期，將為台中打造更好的城市未來。
