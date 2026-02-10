民進黨台中議員初選領表截止35人登記 2、5及14 選區超額廝殺

綠營台中議員初選領表截止，共35人登記，其中，2、5及14 選區超額廝殺。（圖：民進黨台中市黨部提供）

民進黨台中市黨部辦理市議員黨內提名初選領表登記，今天（10日）最後一天，預計提名32席，共35人完成登記。其中，第2、第5及第14選區，登記人數超過提名名額，市黨部主委許木桂表示，將先行協調，若2月13日前協調不成，3月啟動民調對決，期盼32名提名人選，達成全壘打，全力當市長參選人何欣純的議會後盾。

根據民進黨台中市黨部規畫，各選區提名名額分別為：第1選區2人、第2選區3人、第3選區2人、第4選區2人、第5選區3人、第6選區2人、第7選區2人、第8選區3人、第9選區2人、第10選區2人、第11選區3人、第12選區2人、第13選區3人，以及第14選區1人。目前市議會席次，藍大於綠，國民黨32席，民進黨24席，因此本次提名布局被視為翻轉議會結構的關鍵。

初選競爭激烈的區域，大多是現任議員與幕僚新人廝殺的局面，預計提名3席的台中第2選區（沙鹿、清水、梧棲），現任議員楊典忠、王立任，將面臨林佳龍幕僚陳怡潔與新人林東誼的挑戰，形成4搶3局勢。同樣提名3席的第5選區（神岡、大雅、潭子），現任議員周永鴻、蕭隆澤，則遭遇里長陳映辰與林鈺梅的強力進逼。而僅提名1席的第14選區（東勢、石岡、新社、和平），則由蔡其昌服務處主任詹智翔與里長張鴻斌，上演兩強相爭。

民進黨台中市黨部強調，登記截止後隨即進入協調期，若最終各方互不相讓，將定3月2日至4月10日期間，舉行初選民調，決定最後代表綠營出戰的人選。台中黨部主委許木桂強調，此次提名的核心在於建構最強議會後盾，力求在年底選戰中突圍，達成市長當選、議會過半的目標。（寇世菁報導）