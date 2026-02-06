民進黨台中議員登記 陳俞融有張溫鷹專屬陪同、林靜儀前主任陳信秀新人參政

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議員提名初選登記第3天，北區陳俞融今在母親、前台中市長張溫鷹「專屬」陪同下，完成黨內初選登記，陳俞融強調，這任期她堅持提案要求台中市長盧秀燕普發現金，連任後也會持續要求市府還稅於民；前立委林靜儀辦公室主任陳信秀也以新人之姿登記參選，以北屯區「最年輕實力派」定位，爭取成為民進黨在北屯的第3席議員。

陳俞融這屆以新人之姿在競爭激烈的北區順利出線，今日在張溫鷹、民進黨台中市黨部主委許木桂、前市議員范淞育陪同下，完成登記。

陳俞融強調，政見不是口號，而是必須被落實的承諾，當年參選時在選舉公報中承諾推動「營養午餐免費」，上任後持續監督，今年終促成政策落實；另北區社會住宅長期閒置、宛如廢墟，在她多次要求與追蹤下，終於正式動工，讓公共資源回到市民手中。

陳俞融說，自就任議員以來，始終秉持「一天當三天用」的態度面對每一項工作，累積完成上千件選民服務與數百場會勘，未來她會持續為民眾發聲，這屆任期她堅持提案要求台中市府普發現金，未來連任後也會持續要求市府還稅於民。

曾任交通部長陳世凱助理、立法委員林靜儀服務處主任、行政院國發會及觀光署首長室專委等的陳信秀，今日在前議員蔡雅玲父女陪同下，也完成參選登記，29歲的陳信秀是目前藍綠白表態參選眾多人士中，年紀最輕，主打「最年輕世代」形象。

陳信秀說，北屯人口十年增逾4.6萬，總人口已突破31萬，為台中成長最快的行政區，正處「轉大人」的黃金期，交通擁擠、公共設施不足都是北屯此時面臨的問題，人口紅利帶來的挑戰，需要有經驗的即戰力來解決，未來將以「最年輕實力派」定位，爭取成為民進黨在北屯的第3席議員。

