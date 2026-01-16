民進黨台北市候選人？網掀2選1 讚「她」太好別被糟蹋

即時中心／林韋慈報導

九合一選舉將於今（2026）年11月28日登場，各政黨人選已陸續底定，但台北市民進黨尚未決定派誰挑戰尋求連任的現任市長蔣萬安。隨著高雄、台南、嘉義等地黨內民調初選落幕，今（16）日有網友貼出兩張照片詢問，「台北市民希望未來市長是誰？兩位都很棒，但很難選擇。」此則貼文紛紛調出網友回應。

照片中的兩人分別是民進黨立委王世堅，以及中華民國行政院副院長鄭麗君。而網友卻紛紛直呼：「鄭麗君太優秀了，不用被台北糟蹋。」更直指鄭麗君是有史以來最好的文化部長，也有網友直言，「王世堅愛當台北市長就去當，鄭麗君在中央任公職、服務全名，才是全台灣的福氣。」也有人強調：「不用糟蹋鄭麗君，王世堅去選就好。鄭麗君太優質太高級了！」

部分網友大讚鄭麗君，「鄭麗君是法國巴黎第十大學碩士／博士研究經歷，好人值得全台人擁有，拜託不要把她丟到台北市讓藍白糟蹋。」更有人談到此次關稅談判，「當然是王世堅，台北市民不值得浪費又會談關稅也是有史以來最好的文化部長的麗君。」

因台北市長期藍大於綠，部分網友更直言，民進黨根本不需要派優秀人選，台北就值蔣萬安，求放過鄭麗君，並表示自己是資深天龍人，讓王世堅去選就好，也有人說，「我家住松信40年，天龍人值得世堅，拜託不要糟蹋鄭麗君。」，還有人表示，「反正國民黨推什麼人出來都會勝，不如讓恰吉（王世堅）跟他們玩玩。」、「大部分台北人值得廉價的人型立牌市長蔣萬安，最多就是柯文哲助攻王恰吉（王世堅）上場就可以了。」

而外界傳言的可能人選除了鄭麗君與王世堅外，還包括立委沈伯洋，以及行政院長卓榮泰等人。





