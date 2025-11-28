民進黨台北市最強棒不是王世堅？謝龍介點名：「這人」能牽制北北基桃

2026年台北市長選戰，民進黨的人選尚未確定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記，但外界點名的熱門人選還包括民進黨立委王世堅。對此，國民黨立委謝龍介分析，以他對賴清德的了解，賴清德不會打王世堅這張牌。

謝龍介在節目《鄉民大學問》表示，如果自己是賴清德的幕僚，而且以他對賴清德的理解，不會打王世堅這張牌，真正有效的牌不是王世堅。民進黨提完名以後，剛好農曆過年，把內閣調成一個戰鬥內閣是必然的，讓包括行政院副院長鄭麗君或是誰來接閣揆，然後讓卓榮泰回來打台北市長一戰，就可以箝制北北基桃。

謝龍介指出，這會讓國民黨沒辦法到南部去助選，因為卓榮泰會把整個北部HOLD住，最後藍綠決戰中台灣、甚至決戰北台灣，但國民黨要打得是決戰南台灣。

​謝龍介強調，不管行政院長卓榮泰（見圖）施政如何，只要回來參選，在台北市就不一樣了。（資料照，陳品佑攝）

謝龍介強調，不要小看卓榮泰，卓榮泰經過這一兩年行政院長的歷練，不管施政如何，只要回來參選，在台北市就不一樣了，整個局面就會逆轉，賴清德就會從低調的民調突破40%到45%。

謝龍介提到，所以為什麼賴清德要這麼固執的要用他的人在各個地方選舉，當然背後最重要的觀念就是不想再讓人背叛一次，賴清德在2024年經歷了背叛，這是他內心非常的痛。

