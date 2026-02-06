民進黨台北市誰來當母雞？段宜康喊「要有耐心」：一定推出最優秀人選

記者劉秀敏／台北報導

民進黨前立委段宜康、台北市議員李建昌陪同陳又新、馬郁雯前往台北市黨部登記議員初選（圖／翻攝畫面）

民進黨直轄市議員本月4日至10日開放領表登記，前立委段宜康今（6）日上午陪同市議員參選人陳又新、馬郁雯前往台北市黨部登記，針對外界關注綠營台北市長人選，段宜康表示，支持者的焦慮，相信中央黨部都知道，但這本就不是一個容易的工作。首都市長候選人的產生，本來就要有一段過程，這個過程也是選戰的一部分，請大家期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，來帶領年底的大選。

段宜康、台北市議員李建昌今日上午陪同首次參選的陳又新、馬郁雯前往台北市黨部完成議員初選登記。針對外界關注台北市長人選尚未出爐，段宜康表示，他很期待跟緊張，但他也說過，大家要有耐心，支持者的焦慮，相信中央黨部都知道，「但是，本來這就不是一個容易的工作。」

廣告 廣告

段宜康強調，首都市長候選人的產生，本來就要有一段過程，這個過程也是選戰的一部分。請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，來帶領年底的大選。

陳又新笑說，雖然緊張，但還是很抱著很興奮的心情過來，「但我剛剛聽到點鈔機聲音的時候，心是比較痛一點啦」，雖然他是律師，但這還是一筆不小的花費，希望能有好的結果。

馬郁雯則說，當然覺得有一點小緊張，但看到大家來了覺得滿開心，她也跟陳又新一樣，聽到點鈔機「噠噠噠」的聲音，也覺得心在淌血。但沒關係，她會把態度拿出來喔，以最大的誠意爭取選民認同，希望可以一起在初選順利過關，大選時高票當選，為選區服務。

段宜康提到，他跟李建昌1994年一起參選、一起當選，已經超過30年了，今天兩人的心情有點像「母雞帶小雞」的母雞、媽媽的心情，充滿著期待跟緊張，希望陳又新、馬郁雯都能夠靠著自己的努力順利當選，兩位都是有論述力、有理想且認真的年輕人。他也提到，李建昌已經當了八屆議員，是台北市議會最資深的議員，希望他能把功力都灌注給這兩位；而他也希望跟馬郁雯一起努力，自己沒有完成的工作，希望馬郁雯能夠接續，把彼此共同的理想完成。

李建昌表示，他今天是高興的心情，跟陳又新、馬郁雯到台北市黨部來登記初選，證明他能夠卸下重擔，把棒子傳給優秀且能發揮問政功能的下一代，「陳又新律師跟馬郁雯，應該都符合我們這種期待」，希望兩人能夠順利通過初選，在大選也能脫穎而出。

李建昌也說，陳又新、馬郁雯的選區，在結構上其實對新人不大有利，因為堅強的對手非常多，新人要能夠殺出重圍、脫穎而出，真的要靠所有的支持者共同支持。



更多三立新聞網報導

陳玉珍力挺「他」選國民黨中常委！馬郁雯踢爆：涉賄選還長期接觸統戰部

甜喊李正皓「未來的尪」 馬郁雯：他是我勇敢堅強模樣的最大後盾

鄭麗君選台北市長？吳思瑤「人選大家很清楚」 段宜康：大家心裡有數

馬郁雯喊陳玉珍慘了！秀「獨家」公文北檢提告 陳玉珍：不隨之起舞

