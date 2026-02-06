民進黨台北市議員初選 新潮流泛英系湧言會參戰

（中央社記者劉建邦台北6日電）民進黨台北市議員初選開跑，今天至中午前有3組登記，包含新潮流力挺的2名新人、湧言會的3名新人及2名現任議員、泛英系的現任4名議員，黨內初選人數持續湧現。

民進黨布局2026九合一大選，台北市等六都提名初選事項從2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調於3月2日至4月10日舉行。

民進黨台北市議員初選登記邁入第3天，今天至中午前共3組人馬前往市黨部登記。最先登記的是新潮流力挺投入中正萬華區初選的馬郁雯、南港內湖區的陳又新，由前立委段宜康、現任台北市議員李建昌陪同。

廣告 廣告

2名登記後與段宜康、李建昌接受聯訪喊出「台派有戰力、台北有新雯」口號。段宜康說，今天心情像「母雞帶小雞」的母雞，充滿期待跟緊張，希望有論述力及理想且認真的2名年輕人靠自身努力，順利當選。

交棒給陳又新的資深台北市議員李建昌說，陪同新一代的年輕人登記，很高興也證明可卸下重擔，希望他們能順利通過初選，這2選區對手堅強且結構對新人不太有利，期盼他們脫穎而出。

湧言會2名現任議員顏若芳、林延鳳在歌手楊烈陪同下，與投入中正萬華區的新人康家瑋、大安文山區的劉品妡、松山信義區的郭凡一起登記初選，並喊出「台北好政連線全壘打」口號。

楊烈在聯訪時說，身為「台北好政連線」的最強啦啦隊，希望應援5人當選，台灣需要好人才為民服務及替國家、社會貢獻。

湧言會3名新人提到將盡全力衝刺初選，並描述自身在幕僚等相關經歷及學歷豐富，盼能替當地選民服務；2名現任議員提到會持續爭取選民支持。

顏若芳說，現在備感壓力狀況是選民認為現任議員選情很穩，實際狀況非如外界預估。至於同選區議員陳怡君若脫黨參選受到影響，顏若芳表示，恐影響綠營，盼選民支持黨內所提人選。

另方面，泛英系現任台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺到場登記初選，由立委王世堅、莊瑞雄及現任北市議員王孝維、陳慈慧與3名綠營已登記的新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文一起陪同。

王世堅等人喊出「團結出擊、所向無敵」口號，洪健益在現場笑稱「堅系」加油。莊瑞雄在聯訪時說，今天跟王世堅到場陪同登記，就是希望替他們加油打氣，期盼所有人都能順利通過初選。（編輯：林恕暉）1150206