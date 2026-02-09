民進黨台北市議員初選 現任士北隊5議員聯合登記

（中央社記者黃麗芸台北9日電）民進黨台北市議員初選開跑，士北區5名現任議員陳慈慧、林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、林延鳳今天進行聯合登記，宣告跨派系「士北隊」 已整裝備戰，將助市長母雞參選人PK蔣萬安。

民進黨北市士林、北投區現任5席議員上午到台北市黨部共同聯合登記議員初選，展現團結一致的氣勢，包括陳慈慧、林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、林延鳳都齊呼「有經驗、最團結，士北議員全壘打」。

媒體會中聯訪詢問，由於民進黨台北市長參選人遲未定案，是否造成基層的焦慮感，以及是否勸進立委王世堅參選台北市長。

廣告 廣告

林世宗表示，王世堅是個很好的市長參選人之一，但要經過黨中央提名機制共同思索，也要考慮到市民的需求和整體戰力配合，期待黨中央慎重考慮王世堅為市長參選人人選，但無論提名何人，在場5人都會竭盡所能輔選，戰勝現任台北市長蔣萬安。

他提到，在場5人雖然都是跨派系，但長期以來都是團結在一起，在地方的服務都不抵觸，期待市民給予5人機會，讓即將起飛發展的士北區有更好的建設和服務。

林延鳳也表示，黨中央選對會和整個徵召機制向來都有完善機制，相信目前有很多人選再作評估、討論，個人參選意願也很重要，目前在地方跑行程時，支持者確實都很期待不論派出哪個參選人都很優秀，對上蔣萬安也不會氣勢輸一截。

她說，從近來對美關稅談判和日本首相高市早苗率自民黨在眾議院取得大勝選舉結果，都讓支持者振奮人心，也代表選民是有智慧的，在共產和民主之間，當然是選擇民主陣營，相信民進黨未來所推的市長母雞參選人是有戰力、經驗和能力，能和蔣萬安進行PK大戰。

由於民進黨今年底選舉的台北市議員將提名25席，較本屆26席減少1席，其中在士林、北投第一選區提名5人。林延鳳透過新聞稿表示，依民進黨規定，現任市議員仍須與新人一起參加初選，因此現任5人希望透過聯合登記初選，展現團結的氣勢。

同時，也宣告「士北隊」 已整裝備戰，待民進黨台北市長人選出爐，就能在母雞的帶領下出擊，完成「提名全壘打」的目標。

陳慈慧說，4年前在士林北投鄉親的支持下，民進黨提名的5席議員全數當選，成為北市團結合作的典範，也證明唯有整隊作戰，才能贏得選民信任；鍾佩玲表示，現任5人在議會的問政表現，都受到士林北投民眾的肯定，對地方建設的發展與推動，在地民眾都有目共睹，聯合登記就是希望民進黨團結一致。

陳賢蔚也提到，本屆任期士林北投區在5人齊心監督台北市政府、協力爭取建設下，已迎來發展黃金時期，輝達將進駐北士科、捷運北環段施作、士林夜市商圈改造、北投溫泉產業國際化，在此關鍵時刻，只有以最團結、最凝聚的力量與共識，發揮專業經驗監督市政，為市民爭取最大權益。

民進黨布局2026九合一大選，台北市等六都提名初選事項從2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調於3月2日至4月10日舉行。（編輯：張銘坤）1150209