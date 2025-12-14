民進黨台北市議員李建昌交棒陳又新 酸國民黨民代是家族副業

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員內湖、南港選區連任8屆的資深議員李建昌在臉書貼文宣布要交棒給律師陳又新，並強調對民進黨而言民代就是一種「職業」，是要從一而終的，誇陳又新是好人才，希望大家多幫忙；還酸國民黨，選民代是家族的「副業」，是要照顧家族的事業。

民進黨在農曆春節前後可能就要展開提名初選作業，各選區有意參選的新人都已經積極走訪拜票；之前地方已傳出李建昌將交棒給陳又新，李建昌臉書貼文正式宣告，將交棒給陳又新，要大家一起來幫忙。

李建昌說，他和陳又新13日一個晚上至少已經趕了4個行程，有宮廟平安宴，有里長辦公室尾牙宴，有家長會聯誼餐會，最後到好友家族的餐敘，還沒算上日間行程。

李建昌表示，對民進黨而言，民代就是一種職業，大多數就是這樣，是要從一而終的。但就國民黨而言，大半是家族的副業，他(她)們選個民代，其實是要照顧他(她)的事業或產業的。

