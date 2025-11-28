民進黨台北市長互比民調曝光！郭正亮驚呼：這人支持度低到難想像

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農昨（26）日公布民進黨5位台北市長潛在參選人的民調對比，在綠營支持者中，立委王世堅以22.7％支持度位居第一，其次為吳怡農20.3％、立委沈伯洋16.9％、行政院副院長鄭麗君9.9％，以及前民進黨秘書長林右昌的5.1％。王世堅曾表示，他最推薦的仍是鄭麗君，認為她是非常優秀的「國之棟梁」。對此，前立委郭正亮指出，鄭麗君的民調低到難以想像，竟然連10％都沒有，這叫民進黨中央怎麼徵召。

郭正亮在節目《新聞大白話》表示，吳怡農壞在他公布民調，他自己要選，表達意願就算了，怎麼可以公布民調，結果公布民調，沈伯洋和鄭麗君的民調都很低，叫黨中央怎麼徵召。他們在氣這個事，他們的民調都在吳怡農後面，贏吳怡農的是王世堅，剛好中央想要徵召，搞不好就是這兩位，這不就破了大局。

郭正亮提到，王世堅在立法院講過一句話，他說其實民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰可以選，這兩個都在台北市當過議員、立委，基層都很熟。

郭正亮認為，王世堅是講實在話，但王世堅大概沒有看到吳怡農的民調，他如果知道鄭麗君的民調低成這樣，大概就不好意思講。

建議賴清德出手 郭正亮：吳思瑤應該出來選台北市長

「鄭麗君的民調低到我難以想像，竟然連10％都沒有。」郭正亮直言，鄭麗君去談關稅也會有影響，台北市民很多人都關心關稅談判，鄭麗君是主談，很多人大概對她產生不好的感覺，這個就是一個難局。

郭正亮指出，總統賴清德應該逼子弟兵、民進黨立委吳思瑤出來選，「她怎麼可以躲起來，吳思瑤也當過議員、立委，怎麼選個市長就躲起來了，太沒有志氣了。」

