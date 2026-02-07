民進黨台北市長人選出頭即犧牲？他解析蔣萬安高民調現象：綠營南部也動搖

2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，在首都台北市長選情尚，雖壯闊台灣創辦人吳怡農開第一槍表態參選，但綠營人選至今遲未確定；而力拚連任的台北市長蔣萬安，在民調上則具大幅領先的優勢。對此，作家「漂浪島嶼」今（7）日在臉書以「歷史真翻篇_甩掉舊仇青年喜好的蔣萬安現象」為題指出，蔣萬安的高人氣，證明了民進黨逐漸難再以「威權統治」作為選票動員的工具。

TVBS民調顯示，無論民進黨派出立委王世堅或行政院副院長鄭麗君，蔣萬安皆以超過60%的支持度取得大幅領先。「漂浪島嶼」指出，在蔣萬安民調領先的情況下，民進黨目前仍找不出對戰人選，甚至上演「出頭先犧牲」的推託劇碼，蔣萬安作為蔣家後代，一直是民進黨的頭號公敵，將擊敗蔣萬安視為是政治權力競逐，更是對過往歷史的平復。但如今年輕族群對蔣萬安的高支持度，顯示民進黨依賴的國民黨威權統治歷史，到了今日已經漸漸難再成為選票動員的工具。

廣告 廣告

他進一步盤點，過去選舉舞台的主軸言語是「萬惡國民黨虧欠人民」，只要切割出仇恨國民黨，就能獲得一堆選票，固守深綠基本盤，但民進黨數度執政，累積近20年，貪腐、跳票、執政不力的現實讓部分支持者變成含淚投票，甚至喊出「欠民進黨的都還完」，從地方大選連敗到讓總統賴清德驚險當選，都顯示厭惡民進黨的新仇，不輸仇恨國民黨的舊恨，選票基本盤鬆動，綠營包圍政權，越選越辛苦。

蔣萬安如何成為 現象指標？ 漂浪島嶼：未 落入 抹紅 險境 ​

「漂浪島嶼」提到，蔣萬安近期避免了中國人爭議，喊出「我是台灣人，中華民國國民」，未落入統派抹紅的險境，造就現今高人氣的形象，成為綠營難以擊敗的目標，更棘手的是，蔣萬安已成為現象指標，在民進黨固守基本盤的「仇恨威權統治」、「抗拒中國統一」兩大論述中，蔣萬安作為蔣家後代的仇恨核心，在面對年輕族群選票時已無家族包袱牽絆，雖未缺席與中國交流，但受到抨擊抹紅卻相對微弱。​

​「漂浪島嶼」總結，蔣萬安施政的爭議之一是延續社子島徵收的政策，但當一塊土地藍綠都有利益時，用來打擊蔣萬安，就剩居民孤單奮戰。​蔣萬安除個人魅力外，甚至成為一種現象表徵，就是最該背負歷史之仇的蔣家後代，在當今年輕族群之中，根本已無原罪；當年輕族群不再受萬惡國民黨的舊恨影響，民進黨已經失去仇恨動員，反而在背著執政不力的新仇下，越選越艱辛，台北難撼動，連南部都動搖。

更多風傳媒報導

