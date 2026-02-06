民進黨台北市長人選年前出爐？才說「盼那人點頭」 新潮流要角最新回應

2026地方大選各陣營布局進入白熱化階段，民進黨方面台南、高雄等南部縣市初選結果出爐後，又以首都台北市長人選最受到關注，日前雖壯闊台灣創辦人吳怡農開響第一槍，表態力爭民進黨提名，但綠營可能人選仍是傳聞不斷。日前曾說最強人選「大家心裡有數的」前立委段宜康今（6）日重申，一定會推出最優秀的人選，但盼外界要有耐心。

2026年九合一大選將在11月28日登場，民進黨4日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，此外先前也已陸續通過13位縣市長提名，然而至今包含台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣等多個縣市尚未完成徵召提名。而民進黨早在2025年9月的選對會終究決議，要在農曆年前完成縣市長提名作業，因如今春節倒數不到兩周，作業時程恐無法如預期達標。

廣告 廣告

民進黨秘書長徐國勇去年曾表示，預計在農曆年前完成提名作業。（資料照，柯承惠攝）

民進黨台北市長人選會是誰？蔣萬安重申仍以市政為重

台北市長人選方面，力拚連任的現任市長蔣萬安近日受訪時仍強調，目前仍以市政為優先；反觀綠營方面，除早已表態的吳怡農外，在網路上擁有高聲量的立委王世堅頻被點名，但他本人數度否認，表示黨內還有很多優秀的人才；而之前台美關稅談判結果出爐後，領軍談判小組的行政院副院長鄭麗君也被視為是綠營熱門人選，且呼聲逐漸攀升。​

對此，上月24日，段宜康受訪時表示，台北市對全台縣市長選舉氣勢至關重要，因此期待要有「最強人選」，他更說，而這樣的候選人（參選人）可能有更重要的任務，外界應耐心等待，期盼該人選能點頭；值得注意的是，對於媒體追問該人選是否為鄭麗君？段宜康表示，「大家心裡有數」。

段宜康今陪同媒體人馬郁雯前往台北市黨部登記議員初選，被問及台北市長選情，他同樣未談及特定人選，表示知道支持者焦慮、他個人也很期待、緊張，然而首都市長候選人本就不易產生，等待過程也是選戰的一部分；他也強調民進黨一定會推出最優秀的人選，呼籲外界共同期待。

更多風傳媒報導

