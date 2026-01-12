民進黨台北市長人選是誰？傳賴清德盼「這人」出戰 蔣萬安回應曝

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會尚未拍板台北市長人選，但據媒體昨（11）日報導，身兼總統的黨主席賴清德，原屬意民進黨政策會執行長、立委吳思瑤出戰，但現轉念想請行政院長卓榮泰親征，進一步挑戰尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，蔣萬安今（12）日回應了！

《鏡報》昨日獨家報導，據綠營派系人士透露，賴清德原本屬意在地立委吳思瑤出馬，經過賴多次苦勸，吳仍未動念，近期賴已轉意希望卓榮泰能親征台北市長。

對此，蔣萬安今日上午出席出席「115年度市長與里長有約－士林區」活動前接受媒體聯訪，就傳出賴清德想請行政院長卓榮泰選台北市長一事，蔣萬安僅回「我們就是專注在市政方面，謝謝」。

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

