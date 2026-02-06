民進黨台北市長人選未出爐 段宜康：一定推出最優秀人選

段宜康（左一）、李建昌（右一）陪同馬郁雯（左二）、陳又新（右二）至民進黨台北市黨部領表登記參選議員。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨備戰2026大選，直轄市議員領表登記時間為2月4日至2月10日，如需進行初選則是3月2日至4月10日。不過，民進黨台北市長至今仍未明朗，基層為此焦慮。對此，民進黨前立委段宜康今（6）日表示，這不是容易的工作，首都市長候選人的產生，本來就會有一段過程。他請大家期待，民進黨一定會推出最優秀的人選。

段宜康、民進黨台北市議員李建昌今上午陪同議員參選人馬郁雯、陳又新至民進黨台北市黨部領表登記。

馬郁雯、陳又新登記參選台北市議員。 圖：高逸帆／攝

針對台北市長人選尚未出爐，段宜康表示，他也很期待跟緊張，但大家要有耐心，支持者的焦慮，相信中央黨部大家都知道，但這本來就不是一個容易的工作。他說，首都市長候選人的產生，本來就要有一段過程，這個過程其實也是選戰的一部分，請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，來帶領年底的大選。

陳又新表示，雖然緊張但還是抱持興奮的心情過來，但剛剛聽到點鈔機的聲音，心有比較痛一點，雖然他是律師，但還是一筆不小的花費，希望能有好的結果。

馬郁雯則說，她有點小緊張，但看到大家來了覺得還滿開心，剛剛聽到點鈔機的聲音，也覺得心在淌血。不過，她說，會把態度拿出來，一定可以在初選順利過關，大選時高票當選，為選區服務。

段宜康表示，他跟李建昌是 1994 年一起參選、一起當選，今天有點「母雞帶小雞」的心情，充滿期待與緊張，希望陳又新、馬郁雯順利當選。他也說，李當了8屆議員，希望把功力都灌注到陳、馬身上，而他沒有完成的工作，也希望馬能夠將彼此共同的理想完成。

李建昌則說，今天來陪同登記參選，證明他能夠卸下重擔，而理念就是就是要「選賢與能」，並且一棒一棒傳承給優秀、發揮問政功能的下一代。他也說，陳又新、馬郁雯的選區對於新人不太有利，要能夠殺出重圍真的得靠所有支持者共同支持。

