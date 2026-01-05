民進黨台北市長人選未定 王世堅曝：再過一、兩周後會有結論

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王世堅。（圖／記者盧素梅攝影）

2026縣市長選舉號角已響起，但是民進黨台北市長人選未定，據傳內部「母雞」難產，已引發「小雞」焦慮，對此，民進黨王世堅今（5）日表示，民進黨一些資深的市議員，實力很堅強，不會有所謂「小雞」焦慮問題。至於市長候選人的部分，民進黨正在緊鑼密鼓評估當中，應該是再過一兩個禮拜會有結論。

媒體報導，2026台北市長選戰備戰啟動，民進黨雖試圖藉中共軍演操作台北市長蔣萬安的兩岸定位與政治聯想，效果卻未如預期，且內部「母雞」難產且人選眾多未整合，導致相關攻防效應有限、火力難以集中。黨內人士表示，六都議員初選時程將比以往提前1個多月，北市選情遲滯已引發「小雞」焦慮。

對此，王世堅上午受訪時表示，首先，民進們參選議員的朋友們，其實他們完全不需要焦慮 ，他們很清楚他們自己的實力 ，像連任好幾屆的議員洪建益，劉耀仁實力都非常強，其實他們完全不需要市長候選人對他們的拉抬 。

王世堅並表示，第二點，要參選的新人朋友們，他們也都是在社會上有一定的歷練，也都是學養俱佳，所以他並不會把參選議員的這些好朋友們，把他們列為所謂的「小雞」，需要靠「母雞」市長候選人去拉抬他們 ，誰拉抬誰還不知道，所以他認為，其實沒有所謂的小雞焦慮的問題。

王世堅強調，民進黨在首都台北市議會裡面，舊的議員朋友們都是很強的，新來參選的也都早就有相當的準備。至於說他個人的角色，因為他議會有很深的淵源 ，擔任了將近20年的議員，所以他跟幾位資深議員們，都是很好很好的朋友，他們要參選連任 ，不管有沒有需要他，他一定是也會去幫忙他們，在各種需要他的地方。至於參選的新人們，只要通過初選，有用到他也一定去。

王世堅並強調，像他這樣子，會熱心去幫大家輔選的很多，在他們立委裡面有好多好多，所以如果到時候為了選舉的熱鬧，

演講場的熱鬧，活動的熱鬧，需要有立委朋友們去幫忙，有好多好多人願意去，因此議員要連任要選舉的 ，沒有所謂的焦慮的問題。

至於市長候選人的部分，王世堅表示，民進黨現在也正在積極 ，緊鑼密鼓的針對幾位優秀的候選人，比方說像他推薦的民進黨秘書長徐國勇，行政院副院長鄭麗君，一些都非常優秀的人，黨正在積極並緊湊評估當中，應該是再過一兩個禮拜會有結論。

