民進黨台北市長人選未定 蘇巧慧：盼黨中央遵循機制盡快推出最適合人選

記者盧素梅／台北報導

民進黨佈局2026縣市長選舉，目前六都人選只剩下台北市長、桃園市長尚未出爐，黨祕書長徐國勇透露農曆年前可能提名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日受訪表示，台北市是全國首都，民進黨有非常多優秀人選都值得出來挑戰這個位置，希望黨中央遵循機制盡快推出最適合人選，一起打贏2026這場選戰。

民進黨21日中執會，黨主席賴清德將於提名記者會宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃參選台南市長、蔡易餘參選嘉義縣長。至於台北市及桃園市，台北市呼聲較高人選有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤及前秘書長林右昌，甚至還傳出卓榮泰可能親征；桃園市則有總統府副祕書長何志偉、行政院秘書長張惇涵、立委王義川及法務部政次黃世杰。

廣告 廣告

民進黨秘書長徐國勇日前在南投縣長溫世政提名記者會上受訪時強調，黨內在台北市不缺人選，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」，可能在農曆年前完成提名。

對於六都人選只剩下台北市長、桃園市長尚未出爐，蘇巧慧上午在鶯歌服務處發送「台灣尚勇」春聯受訪時，媒體詢問，有沒有期待的人選？她表示，台北市是全國的首都，民進黨有非常多優秀的人選，都值得出來挑戰這個位置，也適合台北市長這個位置，希望黨中央遵循機制，能夠盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰。

更多三立新聞網報導

遭造謠收取巨款讓位劉品妡 趙怡翔斥低級惡劣將提告：轉傳也一樣

美國正在「掏空台灣」？民進黨中國部批「認知作戰」：曝4種典型手法

賴品妤突辦快樂抽獎送寫真集！網笑「慶祝文」：太巧了吧

綠營拚農曆年前提名北市！傳卓揆、鄭麗君均為強棒 林亮君讚都是好選擇

