民進黨台北市長人選難產 王義川曝提名進度：農曆年後應會有答案

2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安力拚連任，民進黨人選仍舊未定，引發討論。對此，民進黨立委王義川今天（9日）表示，相信身兼民進黨主席的賴清德總統和選對會還在考量，就交給他們去傷腦筋，並呼籲大家不用著急，農曆年後應該就會有答案。

王義川。（圖／中天新聞）

王義川今天前往民進黨台北市黨部，陪同市議員參選人張銘佑、林子揚登記參加初選。被問及民進黨台北市長人選，王義川說，他相信賴清德主席和選對會，大家都還在考量，因為台北市長的候選人，會牽動整個北北基桃的選情。

外界關注鄭麗君是否參選台北市長。（圖／中天新聞）

王義川指出，新北的蘇巧慧、基隆童子瑋都已經就位，台北市長候選人確定之後，就會決定北北基桃選戰的結果，「我想這件事情就交給賴清德主席跟選對會去傷腦筋。」 王義川說，大家也不用著急，「套一句段宜康委員講的話，大家不用著急，這個事情在農曆年後，應該就會有一個答案了。」

值得注意的是，民進黨在士林北投選區的5名現任議員今天也赴黨部登記，對於目前台北市長人選仍懸缺，外界頻頻點名立委王世堅，身為王是監好友的市議員林世宗喊話黨中央，可以將王世堅列入慎重考慮人選。

