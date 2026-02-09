民進黨台北市長人選難產？王義川曝：農曆年後應該就會有答案

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王義川（圖中）今(９)日上午前往民進黨台北市黨部，陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚登記初選。(圖/翻攝畫面)

民進黨持續布局2026年縣市長大選，目前六都還有台北、桃園尚未拍板人選。其中，台北市長人選方面，目前外界呼聲高的人選包括行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅等人。對此，民進黨立委王義川今（9）日上午受訪時回應，相信兼任民進黨主席的賴清德總統和選對會還在考量，大家不用著急，事情會在農曆年後應該就會有答案。

王義川上午前往民進黨台北市黨部，陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚登記初選。媒體詢問台北市長人選一事，王義川表示，這次民進黨在台灣國家首都的市長人選，到現在，相信黨主席賴清德和選對會都還在考量。

廣告 廣告

王義川認為，因為首都市長候選人會牽動北北基桃首都圈的選情，新北市長參選人蘇巧慧、基隆市長參選人童子瑋已經就位，台北市長候選人一定下去後、隊伍一出現就會決定北北基桃首都圈的結果，「我想這件事情就交給賴清德主席和選對會傷腦筋」。

王義川強調，套句民進黨前立委段宜康的話，「大家不用著急」，事情會在農曆年後應該就會有答案。

更多三立新聞網報導

台美關稅談判建功！再被點名參選北市長 鄭麗君：10年來沒有深入思考過

三天兩度陪議員登記初選⋯有意當台北市「母雞」？王世堅笑喊：我是雄性

被拱參選台北市長！賈永婕自虧沒能力 卻又驚吐「幫我登記」

民進黨台北市誰來當母雞？段宜康喊「要有耐心」：一定推出最優秀人選

