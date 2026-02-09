民進黨台北市長人選難產ING 王義川：相信賴清德和選對會考量中

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民進黨持續布局2026年九合一選舉，其中在六都部分僅剩台北、桃園尚未確定由誰出戰，而台北市長人選方面，目前外界呼聲高的人包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君等人。對此，不分區綠委王義川今（9）日上午受訪則強調，相信黨主席賴清德和選對會還在考量，「大家不用著急」，事情會在農曆年後應該就會有答案。

王義川今日上午前往民進黨台北市黨部，陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚登記初選；就台北市長人選一事，王義川則表示，這次民進黨在台灣國家首都的市長人選，相信黨主席賴清德和選對會還在考量。

他認為，因為首都市長候選人會牽動北北基桃首都圈選情，新北市長參選人蘇巧慧、基隆市長參選人童子瑋已經就位，而台北市長候選人定下去後、隊伍一出現就會決定北北基桃首都圈的結果，「這件事情就交給賴清德主席和選對會傷腦筋」。

最後，王義川也說，套句前綠委段宜康的話，「大家不用著急」，事情會在農曆年後應該就會有答案。





