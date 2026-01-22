民進黨台北市長卡關 前扁辦主任點名「唯二王牌」：不能派二線

年底地方選舉逐漸升溫，其中民進黨台北市長人選遲未定案，頗令外界好奇。前扁辦主任陳淞山分析，民進黨若能放下輸贏包袱，推派最具政治高度與承擔能力的卓榮泰或鄭麗君上場，以置之死地而後生的心態迎戰年底地方選舉，未必不能創造「柳暗花明又一村」的政治效果。

陳淞山21日在《美麗島電子報》發表評論指出認為，若民進黨最終無法推出一位真正具備突破能力、並能帶動北台灣整體選情的政治王牌，即便能穩住南台灣席次，整體選舉成果恐怕仍難令人滿意，更難以撼動國民黨在地方執政上的結構性優勢。因此，在無法棄守北台灣的前提下，即便明知台北市長選戰勝算不高，民進黨仍須從政治價值與功能角度，重新思考提名人選的戰略意義。

陳淞山指出，台北市長人選的關鍵角色，不只是單點作戰，而是必須具備連動新北、桃園選情，甚至拉抬宜蘭、基隆與新竹縣市選戰聲勢的能力。然而，從目前已確定或可能投入選戰的北台灣縣市長人選來看，無論是新北市的蘇巧慧、桃園市的何志偉與王義川，或是基隆的童子瑋、宜蘭的林國漳、新竹縣的鄭朝方等人，都尚不足以扮演帶動北台灣整體選戰氣勢的「領頭羊」。在此情況下，唯一可能擔負此一政治功能的，只剩下能與中央執政高度連動的台北市長提名人選，民進黨絕不能因為勝算不高就自動棄守，甚至僅派出只能經營個人政治行情的二線戰將應戰。

陳淞山直言，吳怡農目前更適合作為未來立委培養對象，吳思瑤與王世堅則是稱職的國會議員，但距離首都市長所需的政治格局與領導高度仍有差距，若由此類人選代表民進黨參選，恐怕本身就是一種差強人意、難以服眾的政治選擇。

他進一步指出，若從政治價值、領袖培養與世代傳承角度審視，台北市長人選的選擇，應由民進黨中央審慎評估並果斷拍板，勝敗反而是次要因素。回顧民進黨在野時期，蘇貞昌參選台北市長、蔡英文挑戰新北市長，當年皆敗選收場，但後續卻成為民進黨重返執政的重要政治資產，蔡英文最終當選總統，蘇貞昌也出任行政院長多年，事後證明當時的布局並非短視。

不過，鄭麗君日前已表示，不會參選台北市長。

在此脈絡下，陳淞山點名，行政院長卓榮泰雖政績表現未必亮眼，也受限於朝小野大的立院結構，但若能以辭去閣揆、正面迎戰台北市長選舉的姿態投入選戰，憑藉一年多來的政治歷練與高度視野，未必不能掀起北台灣的政治旋風，補強個人政治威望。再加上總統賴清德的信任與背書，台北市長選戰的可看性與政治能量，勢必大幅提升。

陳淞山來說，同樣地，鄭麗君副院長在對美關稅談判中一戰成名，政治聲勢正盛，其沉著理性的風格與論述能力，與台北市民的政治品味高度契合，不僅具備隨時接任行政院長的條件，更已展現「政治領袖」級別的潛力。陳淞山認為，若由鄭麗君投入台北市長選戰，不僅能累積關鍵選舉歷練，也有助於培養其成為未來正副總統層級的政治人才，同時發揮「領頭羊」效應，帶動民進黨北台灣整體選情。

陳淞山總結指出，台北市長選戰攸關全局，其政治連動效應與戰略價值遠高於單一席次，民進黨若能放下輸贏包袱，推派最具政治高度與承擔能力的卓榮泰或鄭麗君上場，以置之死地而後生的心態迎戰年底地方選舉，未必不能創造「柳暗花明又一村」的政治效果。卓榮泰與鄭麗君，正是民進黨目前最不可多得的政治公共財與王牌，此時不用，恐怕才是真正的戰略失誤。

對此，鄭麗君20日面對外界詢問是否投入台北市長選舉時直言，相關問題早已被反覆提及，「這已經是老問題了，我回答超過10年」，並強調自己過去的說法依然有效。她表示，自己一向是「說到做到、做到就負責」的人。鄭麗君也曾對外說明，無論未來是否參與選舉、是否有機會出任任何職務，最重要的始終是堅守內心的理想，這正是她從政以來一貫的態度與原則。

