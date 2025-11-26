民進黨台北市長最新民調超震撼！王世堅爆發力驚人輾壓奪冠

2026年台北市長選舉備受各界關注，爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今日公布民調，結果顯示在「綠營支持者」中，綠委王世堅的支持度為22.7％，同時在「非藍白支持者」，王世堅的支持度也領先其所有人。

吳怡農今（25）日公布民進黨五位潛在台北市長參選人的互比式民調。（圖/中天新聞）

吳怡農今（25）日公布民進黨五位潛在台北市長參選人的互比式民調。結果顯示在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者的 2.4個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1％。

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2％支持度領先其所有人，吳怡農的15.3%仍位居第二，但落後 8.9 個百分點，不過領先沈伯洋及其他潛在人選。

無疑農公布數據。（圖/中天新聞）

民調公布記者會中，吳怡農特別將「非藍白選民」的第二支持人選一字排開，從數字上可以發現吳怡農的第二支持是最高的12.8％，接續為鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的7.8%。顯示吳怡農最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

吳怡農對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力：與王世堅的差距僅有2.4個百分點。同時，吳怡農表示，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

吳怡農接著說：「這五個人選中我是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知。但我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持」。

王世堅目前的民調領先，吳怡農表示對現階段民調還不是第一名，不感到意外。（圖/資料照）

吳怡農提及，他將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。吳怡農說明，民調特別要研究「非藍白支持者」的第二人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而目前的數據看來，他最能獲得更多台北市民的認同。

吳怡農也於記者會中分享競選策略，他將持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他。吳怡農特別強調，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。

這份民調由山水民意研究股份有限公司於114年11月20日到11月23日間進行調查，訪問對象為設籍台北市二十歲以上成年人，有效樣本為1075人，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

