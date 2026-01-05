民進黨台北市長會派誰出戰？王世堅曝進度：再過一兩周會有結論

立委王世堅。（資料照／曾薏蘋攝）

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表達意願，但黨內有雜音，外界關注民進黨將會派誰迎戰現任市長蔣萬安。民進黨立委王世堅今（5日）表示，黨正在積極緊湊的評估當中，「應該是再過一兩個禮拜會有結論了吧」。

被媒體問及「北市母雞尚未推出，小雞很焦慮？」王世堅則說，要參選議員的朋友們完全不需要焦慮，大家都很清楚自己實力，且這些人在都有一定的歷練、學養俱佳，沒有所謂小雞焦慮問題；自己擔任將近20年的議員，跟幾位資深議員們都是很好的朋友，他們要參選連任，不管有沒有需要他，「我一定是去幫忙他們，在各種需要我的地方」，至於參選的新人們，只要通過初選，也一定去，「我會熱心去幫大家輔選的人很多」。

對於民進黨市長候選人，王世堅透露，黨現在也正在積極、緊鑼密鼓的針對幾位優秀的候選人評估，比方說他推薦黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，這些都是非常優秀的人， 黨正在積極緊湊的評估當中，「應該是再過一兩個禮拜會有結論了吧」。

