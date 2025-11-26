民進黨台北市長民調居冠 王世堅：當一日市長就很高興了。曾薏蘋攝

今天有意角逐民進黨台北市長初選的吳怡農，今天公布民調中，民進黨立委王世堅獲得藍白支持者支持；王世堅說，「大家太抬舉我了」。他非常感謝民眾支持，讓他當一日市長，就很高興了。

至於被祕書長徐國勇點名是候選人之一，王表示，他跟徐國勇30年交情，徐國勇腦海裡一直有王世堅名字，舉例當然就舉好朋友名字，但黨沒有正式談這件事，因為有更強人選，所以正在針對更強人選詢問、審理中，「沒有問我，這是好事」。

王世堅說，他只是在份內做自己的工作、說應該說的話，當一日市長就夠了，這是首都台北市選舉，要提出的人選應該是黨要正視面對，他不會去爭取，只要黨提出的候選人，自己一定全力支持，

王說，現在很多朋友都會傳民調給他看，但自己並沒有深入了解，花太多時間解讀民調，庸人自擾，「我的職志不在這裡」， 而是在立法院推動很多想做的事情。很高興政治上一路走來 得到民眾支持 這是最大回報， 但不會以此認為應該怎麼樣或是代表黨參選。

王世堅強調，黨應該讓最強的人出來，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，「都比我強太多，黨應該針對這幾位審慎評估，讓最強的出來」。

