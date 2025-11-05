民進黨台北市長誰來選？吳怡農：民進黨人才濟濟、我專注做好份內事

民進黨台北市長擬參選人吳怡農今（5）早上參加網路節目時談及參選理念，強調要「擺脫傳統政治思維、重新建立民眾對政治的信任」。對於黨內傳出其他人可能投入選戰，他也回應，民進黨人才濟濟，自己會專注爭取社會支持、建立民意基礎。

吳怡農表示，民進黨人才濟濟，有許多政治上的前輩，過去選舉時也都有幫過他忙。他說，大家都有各自的專業、不同的經驗和自己的優勢，不同的候選人參選一定會有不同的亮點。吳怡農強調，現在是在黨內提名的階段，身為正式提出參選意願並積極爭取提名的人，自己的工作只有一個，就是在現階段獲得最大的社會支持、建立民意基礎，相信有了民意基礎之後，選對會在做提名決定時把它納入優先考量。

廣告 廣告

針對台北市選情，吳怡農指出，台北市對民進黨來說當然是艱困選區，但民進黨也曾在台北市贏得市長選舉。他表示，要再次勝出，就要擺脫傳統政治思維，去接觸更廣泛的社會大眾，爭取選民信任不是靠跑攤或樁腳，而是要重新建立民眾對政治的信任，因此本週已開始舉辦「客廳會」，要回到基層、面對面和選民溝通。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

綠台北市長人選「大黑馬？」 周玉蔻點名梁文傑

吳怡農拚選北市長！ 苗博雅傳被徵召：球隊能贏就是最適合人選

雙帥對決再現？吳怡農批北市施政「大家心裡有數」 蔣萬安回應了