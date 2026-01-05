民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅曝「黨內積極評估中」：應再1、2週會有結論

民進黨台北市長誰出戰？王世堅曝「黨內積極評估中」。

各政黨開始佈局2026地方大選，不過，民進黨台北市長的人選還沒決定，外界也關注由誰對上現任市長蔣萬安。民進黨立委王世堅今（5）日受訪時說，「應該是再過1、2個禮拜會有結論了吧」。

「母雞」難產基層「小雞」焦慮？

有關部分，王世堅指出，其實民進黨參選的議員都很清楚他們自己的實力，完全不需要 市長候選人對他們的拉抬，要參選的新人朋友們，也都是在社會上 有一定的歷練、學養俱佳，「所以我並不會把參選議員的好朋友們列為所謂的小雞，必須要靠母雞，誰拉抬誰還不知道，所以我認為，其實沒有所謂的小雞焦慮的問題」。

民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅這樣說

王世堅說，民進黨在台北市議會裡面舊的議員朋友們都是很強的，新來參選的也都早就有相當的準備了，他也說，自己已經當了近20年的議員，跟幾位資深議員們，都是很好的朋友，他們要參選連任，不管他們有沒有需要自己都會去幫忙。

關於市長候選人的部分，王世堅說，黨現在也正在積極、緊鑼密鼓的，針對幾位優秀的候選人，像是自己推薦的秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君等都都是非常優秀的人，「所以我認為我們黨正在積極的評估當中，應該是再過1、2個禮拜會有結論了吧」。

