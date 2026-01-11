民進黨台北市長誰出戰？王世堅點名卓榮泰、鄭麗君等6人是適合人選

記者盧素梅／綜合報導

民進黨立委王世堅（資料照／記者劉秀敏攝影）

民進黨積極佈局2026年縣市長選舉，但台北市長至今未確定人選，對此，民進黨立委王世堅今（11）日再度點名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長徐國勇、立委吳思瑤、莊瑞雄及前立委高嘉瑜、莊瑞雄6人，都是學養俱佳、才德兼備的人選，是非常適合的首都市長參選人。

對於台北市長，王世堅今天受訪時再度強調，自己完全沒有考慮參選這件事，認為應該讓最強的人出來，尤其遇到大型選舉，各黨都要推出最強的人選，不要到時候黨輸了又怪兵器不好，這是不對的。

王世堅認為，只要民進黨經過討論溝通，若參選人意願很強就趕快推出，其他各黨大概也都準備好，讓首都市長參選人趕快帶領22縣市大家一起來拚2026的選戰。

王世堅補充，在所有黨內潛在的優秀候選人中，卓榮泰無論是在學經歷還是政壇資歷，都可以說是「最齊備」的人選，其在行政院長任內展現出宏觀的視野與豐富的行政經驗，表現可圈可點，相信憑藉卓榮泰這1年多來的行政績效與政治歷練，若能代表民進黨出征，將是非常合適且恰當的選擇。

