民進黨台北市長誰出馬？徐國勇曝「不缺人選」：可望在農曆年前提名

記者盧素梅／台北報導

民進黨秘書長徐國勇受訪。（圖／資料照）

民進黨今（14）日舉行中執會通過提名國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長温世政醫師參選南投縣長，對於外界關切的台北市長人選，民進黨秘書長徐國勇表示，包括行政院長卓榮泰，立委王世堅、吳思瑤，就連他自己都被點名，但自己也被點名了，「我已經說過，我不會選」。至於何時會公布人選？徐國勇透露「有可能在年底前就提名」。

民進黨今天下午舉行縣市長提名南投記者會，徐國勇會後接受媒體聯訪時，對於外界關心台北市長人選遲遲未出爐，他表示，剛剛媒體有提到行政院長卓榮泰也被點名，卓是台北市議員出身，台北市長他當然會被點名，他現在是行政院長，是一個優秀的政治人物。

廣告 廣告

徐國勇指出，台北市其實被點名太多個，非常多個，媒體也曾經點名他，但他也說過他不會選。另外，媒體有點過立委王世堅、吳思瑤，表示民進黨在台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的，現在還在一一評估綜合考量．至於是否可能在農曆年前提名？徐國勇認為，「是可能的」。

另外，對於《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨在2026有5個執政縣市都面臨掉棒危機，包括新北、嘉義市、彰化、宜蘭、新竹縣？徐國勇表示，他對民進黨的執政縣市有信心，「我感謝他，也希望他預言成真，我也相信他的預言會成真」，而且也許會更好一點。

更多三立新聞網報導

「卡預算拖慢台灣！」賴清德喊話立法院：儘速排審總預算、國防特別條例

黃國昌監督國防預算只會放話？林楚茵：還沒看考卷就先打零分

民進黨提名溫世政參選南投縣長 賴清德讚：傑出子弟挑戰艱困選區

立委推銷黑松露？綠委陳瑩澄清「被AI造假」：包裝非常明確來自中國

