民進黨台北市長驚爆奇兵？「科技業龍頭企業家」對戰蔣萬安！？

2026年台北市長選戰，民進黨候選人尚未定案，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記爭取參選。對此，民進黨台北市議員許淑華直言，台北是基本盤藍大於綠，本來民進黨就不好打，如果這樣的話，她建議民進黨不如派出奇兵，像和碩董事長童子賢的企業家也可能當作台北市長候選人的一個奇兵。

台北市長蔣萬安。（圖取自蔣萬安臉書）

許淑華今天（27日）表示，在本來藍大於綠的台北市，就是一場不好打贏的選戰，既然不好打贏的話，必須看一下台灣最近最重要的政績，就是將輝達留在台北市。雖然是中央跟地方合作，但是政績畢竟還是蔣萬安擔任台北市長，所以對蔣萬安是一個加分的效果。

許淑華建議，像和碩董事長童子賢的企業家也可能當作台北市長候選人的一個奇兵。（圖/資料照）

許淑華認為，既然台北市民非常支持AI產業在台北市成為一個重要的基地的話，甚至吸引各國的一些招商的方式，外商來投資台北市，那當然民進黨可以找一個奇兵的方式來處理，找一個蔣萬安沒有的這個條件的人來跟其PK，才有可能打贏這場選戰。

許淑華直言，所以這個奇兵不一定要是黨內的人，可以的話就是網羅可以吸引中間選民的一些企業家來擔任。比如說像童子賢可能就是在最近，包括在罷免期間針對很多的議題，提出其不同的看法跟見解，也吸引了很多中間選民的支持。所以她認為類似這樣子的一個企業家也可能當作台北市長候選人的一個奇兵。也可以讓黨內來思考一下，不一定要推出自己黨內的人，用這個所謂的合縱聯合的方式，也是一種可以思考的方向。

