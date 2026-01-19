民進黨台北市、桃園市長人選有譜？吳崢震撼表態了

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

民進黨選對會持續布局2026年九合一選舉，其中在六都方面僅剩台北市、桃園市尚未正式拍板定案；現在則傳出身兼總統的黨主席賴清德，盼行政院長卓榮泰出戰首都市長，外加《民視》今（19）日獨家報導，黨內各派系私下討論時，初步達成共識為總統府副秘書長何志偉為桃園市長參選人，並將在今年1月徵召提名。對此，民進黨發言人吳崢下午也回應了！

民進黨今日召開選對會，發言人吳崢受訪先透露，今天選對會做出的結論，建議中執會這禮拜開會的時候，依照初選民調結果，在嘉義縣提名立委蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣長；在台南市提名立委陳亭妃代表民進黨參選台南市長；在高雄市則提名立委賴瑞隆代表民進黨參選市長。

針對台北市長、桃園市長傳出有人選一事，吳崢則說，今天選對會沒有針對北桃的人選做出相關討論。記者也問，其他連任縣市的提名，是否有觸及時程的安排？吳崢則回應「會在後續規劃進行」。





