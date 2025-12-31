民進黨台北、桃園仍在盤點人選 徐國勇曝下週討論重點「應該在中部」

[FTNN新聞網]距離2026縣市首長投票不到一年，外界關注民進黨台北市長、桃園市長提名人選。對此，民進黨秘書長徐國勇今（31）日表示，民進黨在這兩縣市都有不少人選，只是還在選最適當的人選。他也透露，選對會下次的討論重點應該會在中部縣市。

徐國勇回應，民進黨選對會就是按步驟一步一步在進行，目標在農曆年前完成提名。（許詠晴攝）

民進黨今日正式提名基隆派議長童子瑋出戰、彰化派林素月、雲林縣派劉建國參選，加上先前已確定的縣市人選，並排除初選縣市，目前剩台北、桃園、新竹縣市、南投、花蓮、離島縣市未確定人選。

民進黨今日召開中執會後，舉辦提名記者會。媒體關切台北市長、桃園市長人選，徐國勇回應，民進黨選對會就是按步驟一步一步在進行，目標在農曆年前完成提名，像台北市應該有不少人選，每一位都很優秀，他們正在選一個最適當的，除了選秀之餘，也要選一個時機，公布能打勝仗的人。

徐國勇同時表示，民進黨在桃園市也有人選，下次選對會的開會時機是明年1月7日的早上十點，會一步一步把各縣市候選人推出來，可以先透露一下，下禮拜的討論重點應該會在中部縣市。

