民進黨台北、桃園市長候選人未定 蘇巧慧：盼黨中央盡快推出最適合的人

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧表示，希望黨中央遵循機制，盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨2026台北、桃園市長的候選人未定，民進黨秘書長徐國勇今（18）日表示，黨內「台北市不缺人選」，可能將在農曆年前提名；對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧表示，希望黨中央遵循機制，盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰。

蘇巧慧今早在鶯歌服務處發放春聯前受訪表示，對於民進黨在台北、桃園的市長人選可能在農曆年前完成，是否有期待的人選？

蘇巧慧回應，「台北市是全國的首都，我們（黨內）有非常多優秀的人選，都值得出來挑戰這個位置，也適合台北市長這個位置，希望黨中央遵循機制，能夠盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰」。

