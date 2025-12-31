民進黨台北、桃園戰將農曆年前就位 徐國勇：選出能打勝仗的人

民進黨秘書長徐國勇出席民進黨2026縣市長提名記者會。(記者劉信德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨備戰2026縣市長選舉，台北市、桃園市人選備受矚目。民進黨秘書長徐國勇今天(31日)說，這兩縣市皆有很多人選，必須評估一個最適當、且在這個時機能打勝仗的人選，目標仍維持在農曆年前完成提名。

兼任民進黨主席的總統賴清德今天下午親自為基隆市長參選人童子瑋、彰化縣長參選人陳素月、雲林縣長參選人劉建國披上競選背帶，力挺黨內戰將披掛上陣，號召鄉親鼎力支持，為2026選情加溫。

外界高度關注的台北、桃園市長提名進度，徐國勇受訪指出，民進黨的目標是希望在農曆年前完成提名，選舉對策委員會(選對會)正按照步驟、一步一步進行。

廣告 廣告

他說，民進黨在台北市有好幾位優秀的人選，但要選出一個最適當，且在這個時機能打勝仗的人選，而民進黨在桃園也是有人選。

關於選對會開會日程，徐國勇說，選對會這週沒有開會，預計1月7日上午10點召開，屆時的討論重點將是中部縣市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴清德領軍誓師！童子瑋戰基隆、陳素月選彰化、劉建國拚雲林

三中案二審》馬英九仍無罪 蔡正元維持判3年6個月、沒收2億3919萬元

史上最近！中共火箭彈落點距台南僅50浬 海軍證實對共艦防禦示警

鄭麗文自稱「中國人」 國台辦呼應：兩岸都是中國人

