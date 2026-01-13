民進黨台南、高雄市長民調初選後的可能效應？

圖片來源：中央社

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，12日抽中的是高雄市長部分，由3家民調公司同步進行調查，如有達到有效樣本數，則預計13日上午10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。一般預料台南與高雄市的民調結果會是差距非常小的龍爭虎鬥，參選者都沒有把握一定能夠贏過其他的對手，誰輸誰贏都將在民進黨內掀起政治漣漪，會否造成更大的滔天巨浪？仍待觀察。

這是賴清德總統兼黨主席主政下的第一場最具爆發力的縣市長初選民調提名，攸關賴清德的黨內領導威信，不論最後結果如何，都將直接牽動著民進黨內派系政治權力版圖的政治消長，也連動影響著年底九合一選舉的成敗以及2028年總統與立委大選的政治衝擊，尤其是初選提名後，會不會有人不服輸而脫黨參選，甚至轉到其他的政黨代表參選？更將直接影響著民進黨的團結士氣與選舉聲勢，又或對藍白合或綠白和的政局可能變化造成可大可小的政治衝擊呢？

基本上，台南市的林俊憲與陳亭妃之爭最為劇烈，他們兩個人都有不能輸的政治壓力，其支持群體與輔選大咖都各具影響力與殺傷力，初選結果若有人不服而退黨參選，都將造成民進黨內的重大傷害。影響所及，就有可能讓國民黨提名參選的謝龍介有漁翁得利的可乘之機，三足鼎立的政治混戰結果，究竟誰最後能夠勝出？恐怕都難以預測。因此，無論初選提名結果如何，賴清德總統一定要與黨內派系大老共同出面，安撫落敗者可能的反彈情緒，並盡全力化解初選的政治恩怨與裂痕，否則恐怕就會有台南倒全台就敗，2028的總統與立委大選岌岌可危的政治危機產生，不得不防。

高雄市長初選，因為4位立委戰將實力相當、競爭激烈，彼此之間也比較沒有刀刀見骨的政治較勁，誰輸誰贏主要影響民進黨內派系政治的權力版圖變化，但還算是可以控制得了的政治情勢，而官司纏身的林岱樺個人縱使輸掉初選結果，但因為有官司問題需要加以面對解決，再加上當年陳菊與楊秋興市長初選後，楊秋興脫黨參選的慘敗經驗教訓，林岱樺應該不會選擇這樣政治自殺的方式來加以面對，而其他3位參選人不論誰輸誰贏，彼此之間的政治裂痕或傷害也並不嚴重。因此，最後的結果應該還是會顧全大局團結打選戰，變數較小。

陳亭妃與林俊憲的初選，這一年來因為原本都是陳亭妃在各種民調上處於遙遙領先的情況，只有在最近一個多月以來，雙方有民調差距拉近的情況發生，再加上林俊憲背後又有賴清德當靠山，各種政經資源持續不斷地注入，導致好像有陳亭妃與賴清德在初選對戰的政治錯覺或想像，倘若最後真的產生翻盤的結果，陳亭妃究竟能否嚥下這股怨氣？縱使真的吞不下，又能夠如何呢？脫黨參選或下次再來？政治利弊得失又是如何？或許是天人交戰的進退兩難，也或許是該忍則忍的顧全大局？畢竟，陳亭妃立委的支持者中絕大部分還是民進黨的死忠票源，脫黨參選就要流失一大部分的支持選票，要如何在三足鼎立的格局與政治結構當中殺出重圍、脫穎而出？除了仔細精算、評估之後才能做好決斷外，更重要的是陳亭妃的政治價值與功能，立委與直轄市長到底哪一個更適合自己的政治核心問題！

總之，民進黨的台南市長初選結果無論如何，都將是賴清德總統兼黨主席該好好傷腦筋的地方，而高雄市與嘉義縣的情形則完全無法做類比，因為，大家都相當地清楚，台南市就是陳亭妃與賴清德的「影子」在初選論戰，陳亭妃打贏，賴清德的黨內領導威信就會往下掉，林俊憲打贏，賴清德則必須好好處理陳的反彈情緒，不能用「硬碰硬」的意氣之爭來加以面對，否則恐怕就會嚴重影響2026與2028兩場選舉戰役的成敗輸贏！甚至，倘若陳亭妃萬一初選落敗，民眾黨會不會趁虛而入，爭取與陳的可能合作或結盟，導致台南市長選票可能三分天下的結果，屆時影響所及，對賴清德總統2028的連任之路又將造成何種嚴重的影響呢？恐怕賴清德總統是該審慎思考好好判斷了吧！

【作者 陳淞山／美麗島電子報專欄作家】