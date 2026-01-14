民進黨台南「妃憲之爭」今揭曉 徐國勇喊選後整合
民進黨台南市長初選結果將在今天上午出爐，立委陳亭妃與林俊憲「妃憲之爭」進入最終章，雙方昨天最後衝刺找來各自王牌陪同車掃，林俊憲邀請剛在高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆；陳亭妃則找來黨內高人氣立委王世堅。民進黨秘書長徐國勇則喊話，有信心在台南會如同高雄市、嘉義縣，在初選後順利整合。
初選最後一天，林俊憲打出「團結牌」，車隊特別回到他的故鄉南區鹽埕，象徵不忘初衷，包括另三位台南立委、廿多位市議員公開表態力挺。
賴瑞隆連兩天陪林俊憲掃街，昨致贈黃色小鴨當幸運物。林俊憲回贈「小豬撲滿」，他說這是二○一一年擔任蔡英文競選總統發言人時發起的三隻小豬的活動，預祝自己和賴瑞隆未來選舉都能順利圓滿。
陳亭妃則以哀兵姿態出擊， 她表示，一路走來承受了太多不公平的檢視與考驗，但自己從未退縮，只是默默、踏實把事情做好，相信人民眼睛是雪亮的。
王世堅說，陳亭妃廿七年從政路走得堅強又溫柔，是他所見過最堅強、最有韌性的女性政治人物，她一路走來，面對大軍壓境、派系圍攻，始終保持「從從容容問政、游刃有餘服務」，完全有條件成為台南市首位女性市長。
徐國勇表示，他當秘書長的原則就是，民調一定公平、公正、公開，陰謀論揣測沒有必要；台南已完成初選民調，他有信心今天早上結果出來後，台南也會和高雄市、嘉義縣一樣，在初選後整合向前走。
此外，民進黨昨天中執會也通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。温世政表示，「吃南投米的南投孩子，要回來顧家了」。
民進黨力拚農曆春節前完成各縣市首長提名，金門卻苦無人選。據悉，兼民進黨主席的賴清德總統在近期中執會上三度詢問：「真的沒人選金門縣長嗎？」現場一片沉默，他仍反覆強調金門人才濟濟，難以理解為何無人願意出戰。
至於台北市長人選，徐國勇表示，被點名的人選太多了，北市不缺人選，只不過，誰是最適當的？現在正在一一地評估。
