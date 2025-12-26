民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事

藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。

《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領先後者的25.3%，林俊憲則以51.5%勝過謝龍介的28.8%；值得注意的是，陳亭妃與林俊憲的民調差距已有明顯的縮小，在僅相差3個百分點的情況下，顯示初選競爭相當激烈。

民進黨立委林俊憲民調上升。（資料照，蔡親傑攝）

謝寒冰在《新聞大白話》節目中分西，無論是《鏡報》還是《匯流新聞網》的民調，都可以發現林俊憲支持度後勢看漲，雖然尚未超過陳亭妃，但出線機率確實大幅提升，對賴清德來說「就是穩了」；不過現場來賓也對綠營人選大幅領先謝龍介一事感嘆「領先到有點誇張」。

「他們要往這個方向做，就去做，我想謝龍介是樂觀其成」，謝寒冰認為，如果林俊憲出線機率提升，那謝龍介應該會感到高興。至於綠營內部怎麼看？謝寒冰推測，最賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨就好。

《鏡報》公布的綠營內參民調的調查方式以中華電信台南市電話住宅用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象：台南市年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期：2025年12月22日至23日。有效樣本數：1,217份。抽樣誤差：在95％的信心水準下，約±2.8個百分點。

