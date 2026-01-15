民進黨台南初選揭曉！陳亭妃強勢出線 林俊憲認努力不夠、願全力支持她 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨台南市長初選民調結果於今（15）日正式揭曉，立委陳亭妃以60.8557%的高支持度勝出，勝過立委林俊憲的58.1630%。面對初選結果，林俊憲坦言「個人努力不夠」並完全尊重市民選擇，但2026大選並不容易，呼籲黨內必須團結一致，並表態將全力支持陳亭妃，要共同為台南隊打拚。

民進黨今早10點30分開封民調，該民調由民進黨民調中心、山水民調研究公司、精湛民調公司執行，有效樣本數為1200份。平均3家民調結果，若由陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃獲60.8557%、謝龍介13.8631%；若由林俊憲挑戰謝龍介，林俊憲為58.1630%、謝龍介為21.6493%。

廣告 廣告

民進黨選對會預計下週將結果建議中執會通過，正式提名陳亭妃代表參選2026台南市長。

對此，林俊憲表示，各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵，「今天的初選結果，代表我個人努力不夠，我完全尊重，也坦然接受市民的選擇」。

林俊憲強調，接下來，他將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

林俊憲也說，感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺他的好戰友，有你們真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。

照片來源：民進黨

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

嘉義縣長初選蔡易餘出線 向黃榮利遞橄欖枝、指「明文規定」攻防沒必要

鄭麗文曝新北市長人選協調順利 劉和然持續叫戰3問蘇巧慧

【文章轉載請註明出處】