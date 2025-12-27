民進黨台南初選政見會晚間8點登場！三立全程轉播

記者王一德、陳志峰／台北報導

民進黨台南市長初選政見會將在今（27）晚8點登場，陳亭妃、林俊憲兩人也將正面交鋒，而三立新聞台也將全程轉播，更多資訊連線記者王一德。

參選人陳亭妃。

民進黨2026台南市長初選，今晚8點舉辦電視政見發表會，兩位爭取民進黨提名的人選，林俊憲、陳亭妃即將正面交鋒，三立新聞台將全程實況轉播，陳亭妃和林俊憲也分別在自己的臉書上發文向選民預告。

參選人林俊憲、陳亭妃參選圖卡。

陳亭妃曬出圖卡，上頭標語寫下台南大步向前，亭妃準備好了，貼文中也提到自己一直蹲點在地方，瞭解人民需求，安排會勘爭取經費，讓大家相信自己已經準備好了，將把台南帶往更有未來的方向發展。

廣告 廣告

林俊憲則在文中寫道，會在政見會中說明未來城市願景，以及自己為什麼是最適合帶領台南前進的候選人，同時強調台南是他深愛、願意為之承擔責任的城市，希望鄉親能一起見證台南的重要時刻。

參選人林俊憲。

妃憲大戰唯一一場政見會，現場除了兩人比拚各自政見，也設有提問環節，邀請警大國境警察學系助理教授王智盛、資深媒體人林育卉、邱明玉擔任提問嘉賓，政見會也預計從晚間8點開始到9點半結束，千萬不要錯過，鎖定三立新聞台的全程轉播。

更多三立新聞網報導

謝龍介造勢拿手槍！林俊憲喊「真的是傻眼」、陳亭妃直呼「觀感不好」

拉抬謝龍介 國民黨副主席台南送吉祥物「手槍」

加碼顧農民！綠委喊老農津貼「漲至1.2萬」再放寬排富：建立尊嚴底線

陳唐山力挺林俊憲接棒 陳亭妃跑基層拚初選

