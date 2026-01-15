民進黨台南初選民調陳亭妃勝出 對手林俊憲喊話團結勝選

民進黨2026年縣市長初選民調，壓軸登場的台南市由立委林俊憲、陳亭妃對決，昨（14）日晚間執行電話民調後，15日中午公布最終統計結果。

此次台南市長黨內初選民調分別由民進黨中央黨部，以及山水、精湛等2外部單位執行，調查方式為比較林俊憲、陳亭妃各自對戰國民黨台南市長參選人謝龍介的支持率。

在平均3家民調結果後，若陳亭妃對上謝龍介的民調支持度為60.8557%（謝龍介13.8631%）；若是由林俊憲對上謝龍介，則支持度為58.1630%（謝龍介21.6493%），因此由陳亭妃以2.6927個百分點的支持度差距勝出。

廣告 廣告

陳亭妃在民調公布後表示，未來將向總統賴清德請益台南經驗，並拜會現任市長黃偉哲、立委林俊憲、王定宇等人，同時強調2026年不只市長要贏，議員也要全壘打。

對於民調結果，林俊憲除向支持者致歉外，也強調會支持陳亭妃，「民進黨只有團結才能打贏市長選舉。」呼籲支持者繼續愛台南、為台南打拚。

對手謝龍介則表示，對此結果不意外，期待未來能與陳亭妃打一場光明的選戰，讓台南市民重新有光榮感。

民進黨預計將於下週召開選對會，正式進行黨內提名程序。