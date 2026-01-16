民進黨台南初選落幕 陳亭妃晤林俊憲：台南團結沒有問題

立委陳亭妃受訪。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選昨天落幕，立委陳亭妃以2%差距擊敗立委林俊憲，兩人在競選過程中多次交火，不過結果出爐後，陳在臉書發文，表示將與林見面、尋求支持。民進黨團今（1/16）天召開黨團大會，陳亭妃、林俊憲兩人碰面，陳亭妃在會後表示，立法院甲動大家就會碰到，很直接、自然，很感謝林俊憲，希望媒體記者不要加油添醋，剛剛也有握手給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題。

林俊憲早上在出席黨團大會前受訪，對於陳亭妃有意會面，他驚訝表示，自己剛搭高鐵上來，「她要拜會我，我怎麼不知道？」而且沒有收到通知。至於台南黨部主委郭國文則說，初選已過，代表初選競爭已經翻頁，接下來就面對大選。至於陳亭妃是否有致電？他坦言，自己漏接電話，但有機會時在立院隨時可以見面、溝通。

陳亭妃則在結束廣播節目專訪後趕至立法院，對於是否約好拜會林俊憲辦公室，她表示，沒有，昨天兩人通電話時，林俊憲就有提到今天甲動。至於會不會私下拜託？陳亭妃說，等一下在黨團大會就碰到，今天很自然，大家不要搞成好像很特別，昨天電話當中很自然，林俊憲也說今天甲動、都會碰面，碰面時再聊一下。

陳亭妃表示，自己覺得台南團結沒有問題，她昨天下午就致電台南立委、議會黨團，大部分都有接到，也拜託一起並肩作戰。她提到，自己在通話中特別拜託，民進黨還沒提名，但相信他們都沒問題，「要把台南做到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的。」

媒體追問，會希望跟林俊憲講什麼？陳亭妃說，自己會跟林拜託，也謝謝林在第一時間表達支持，打電話時林也非常直接，沒有任何狀況，希望媒體記者不要加油添醋。

媒體再問，所以沒有要去林俊憲辦公室？陳亭妃表示，這好像搞得太尷尬，兩人就很自然，在台南目標一致，打贏2026，才能成為2028總統賴清德連任最大底氣，一定要讓賴得票贏過2024年，這是大家共同目標。

黨團大會後，陳亭妃再度受訪，並證實與林俊憲在大會中碰面，她表示，大家不要再做話題，兩人很自然沒有問題，賴清德也一定會全力支持，「台南2026大勝、台灣大勝。」她提到，自己剛剛跟林俊憲也有握手，林給一些鼓勵，「大家團結一致，台南團結沒有問題，這個議題在台南不是問題，團結團結，現在就是團結時刻。」

最後，對於何時向賴清德請益？陳亭妃回應，有請黨中央安排時間，也已經聯絡現任市長黃偉哲，等他們安排時間，所有該電話連絡的都會積極聯絡。她強調，對手謝龍介最擔心、害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃六戰六勝。

