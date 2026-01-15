民進黨台南初選「妃憲大戰」 最快今早有結果

民進黨台南市長黨內初選。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書）





民進黨本週執行黨內初選民調，高雄市、嘉義縣部分已經完成，昨（14）晚壓軸登場的就是台南市長初選民調，到底是賴系的立委林俊憲會勝出，還是獲英系立委王世堅相挺的陳亭妃順利出線，「妃憲大戰」最快今（15）日早上公布結果。

昨晚民調結束後，陳亭妃在臉書上發文表示，「民進黨台南市長初選民調已經順利完成，要感謝每一位幫亭妃守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮的回報我有接到電話，在這個時候『唯一支持陳亭妃』就是我們的共同語言，讓我們好好睡一覺，等待中央黨部早上10:30會開封民調資料」，

而林俊憲也感謝支持者，「感謝所有在家幫我顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了。我要誠心感謝一路以來陪伴我、鼓勵我、相信我的每一位鄉親。因為有你們的支持，我才能走到今天，也因為大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實。」最後會由誰出線，將在今日揭曉。

